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دعا الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين لذبح أضاحي العيد في المجازر الحكومية؛ للتأكد من سلامتها وحفاظًا على البيئة من التلوث.

وقال متحدث «الزراعة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، إن الوزارة استعدت لاستقبال عيد الأضحى بحزمة من الإجراءات تجاه منافذ بيع اللحوم والدواجن.

وأوضح أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات، رفعت حالة الطوارئ، وكثفت الحملات التفتيشية على المجازر ومنافذ بيع اللحوم، والمصنعات والمطاعم، للتأكد من مدى سلامة اللحوم.

وأشار إلى استمرار حملات الرقابة على الأسواق طوال العام، معقبًا: «يتم تكثيف تلك الحملات خلال المناسبات والأعياد».