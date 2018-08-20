مباحث الإسكندرية تكشف هوية سائق الـ«توكتوك» الذي أحرق مدرس بسبب أولوية المرور

كشف ضباط مباحث الإسكندرية، النقاب عن هوية سائق الـ«توكتوك» الذي تسبب في إصابة مُدرس يُدعى «م.ع» 47 عامًا، مُقيم في منطقة نادي الصيد، دائرة قسم شرطة محرم بك، وسط الإسكندرية، بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والصدر والبطن؛ أثر مشادة بينهما على أولوية المرور، وتم القبض عليه.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الاثنين، فإن المتهم يدعى «ع.ح» 18 عاما، سائق «توكتوك»، مقيم في منطقة نادي الصيد، وسبق اتهامه في 4 قضايا «ضرب، سلاح أبيض»، وبمواجهته أقر بالواقعة وأرشد عن المركبة «تم التحفظ عليها».

وكان تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إخطارًا من شرطة النجدة؛ بوقوع مشاجرة بين مدرس، وسائق «توكتوك»، أثناء مرورهما في شارع أكاسيا، أسفرت عن إصابة الأول حرقا داخل سيارته، فيما هرب الأخير بمركبته.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين أنه أثناء سير المدرس بسيارته حدثت مشادة كلاميه بينه وبين سائق الـ«توكتوك» بسبب أولوية المرور، قام على إثرها الثاني بسكب ماده سريعة الاشتعال «بنزين» تصادف تواجدها داخل المركبة، على الأول، وإشعال النيران به، مما أدى لإصابته، ثم فر هارباً بالمركبة.

تم نقل المصاب لمستشفى رأس التين العام؛ للعلاج «لا يمكن استجوابه» وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وذلك عقب تحرير محضر «جنح» قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة؛ للتحقيق.