رودريجو يؤكد بقاءه في فالنسيا

أكد رودريجو مورينو لاعب فالنسيا الإسباني أن فريقه نجح في تحقيق تعادل إيجابي 1/1 أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

نجم فالنسيا رودريجو تحدث عقب نهاية المباراة قائلا :" قدمنا أداء جيد أمام أتليتكو الذي يمتلك لاعبين كبارومتماسك دفاعيا، ولكننا نجحنا في اختراق دفاعهم".

وعن رحيله من فالنسيا، رد رودريجو بقوة، حيث قال:"لقد أجبت على هذا السؤال بما فيه الكفاية، لن أكرر ما أقوله بكل مرة حول ذلك، لن أرحل عن النادي وسعيد بتواجدي داخل جدران ملعب الميستايا" .

وتعادل فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.