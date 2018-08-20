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رودريجو يؤكد بقاءه في فالنسيا

الشروق
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 11:03 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 11:03 م

أكد رودريجو مورينو لاعب فالنسيا الإسباني أن فريقه نجح في تحقيق تعادل إيجابي 1/1 أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

نجم فالنسيا رودريجو تحدث عقب نهاية المباراة قائلا :" قدمنا أداء جيد أمام أتليتكو الذي يمتلك لاعبين كبارومتماسك دفاعيا، ولكننا نجحنا في اختراق دفاعهم".

وعن رحيله من فالنسيا، رد رودريجو بقوة، حيث قال:"لقد أجبت على هذا السؤال بما فيه الكفاية، لن أكرر ما أقوله بكل مرة حول ذلك، لن أرحل عن النادي وسعيد بتواجدي داخل جدران ملعب الميستايا" .

وتعادل فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

 


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