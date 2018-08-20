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في ظل تركيز الكثير من المعارض المتحفية على الحواس البصرية التي يجلبها الفن، غالبا ما يمكن أن يشعر ضعاف البصر أو المكفوفون بأنهم مستبعدون.

غير أن معرضا جديدا في أيرلندا يأمل في أن يتم كسر الفجوة بتقديم فنون يتم الاستمتاع بها والتي يجب لمسها وليس رؤيتها.

ويستكشف معرض "Josef and Anni Albers: Voyage Inside a Blind Experience"، الذي افتُتح الشهر الجاري في صالة عرض "جلاكسمان" في جامعة كوليدج كورك، خبرات الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر فيما يواجهون الفن البصري.

وكان جوزيف ألبرز، رساما ومؤلفا تحديثيا ألمانيا، وكانت زوجته آني مصممة أزياء مؤثرة.

وتتيح أعمال الرسامان المهمة للزوار استكشاف ما يعني أن تطلع على الفن بلمسه، فيما يضم المعرض أيضا نماذج للمس ونصوص بلغة برايل ولقاءات فنية مرحة بقيادة اللمس.

وقالت فيونا كيرني، مديرة "جلاكسمان": "إنها تجربة متواضعة وقوية لاعتبار ما يعنيه أن تبحر في العالم عن طريق اللمس".

وتشمل المعروضات الأزياء المؤثرة التي صممتها آني ألبرز ولوحات جوزيف ألبرز "Homage to the Square"، وكذلك مجموعة من تصميمات أغلفة الأسطوانات يصاحبها موسيقى الجاز الأصلية.

كما أن المعرض يشمل أيضا غرفة مظلمة حيث يمكن للزوار استكشافها بلمس الأشياء وكذلك قسم يعكس تأكيد آني ألبرز على أهمية الشعور بالفن بجانب رؤيته أيضا.

يستمر المعرض حتى الرابع من نوفمبر المقبل.