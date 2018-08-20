عبد الشافي يشارك في تدريبات أهلي جدة استعدادا للبطولة العربية

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خاض محمد عبد الشافي لاعب المنتخب الوطني وأهلي جدة السعودي تدريبات الفريق التي أجريت اليوم الإثنين على ملعب الأمير محمد عبدالله الفيصل استعدادا لكأس العرب للأندية الأبطال.

ويستعد أهلي جدة لمواجهة المحرق البحريني ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة، والتي من المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب البحرين الوطني.

ومن جانبه قرر الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء بمناسبة عيد الأضحي المبارك، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء الأربعاء المقبل.

الجدير بالذكر أن جويدي أرسل الخميس الماضي القائمة النهائية للاعبي الأهلي إلى اتحاد العربي لكرة القدم والتي شهدت خروج عبدالله السعيد لاعب المنتخب الوطني من القائمة وتواجد محمد عبد الشافي.