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تجهيز ساحات الصلاة للعيد الأضحى بمدينة أبورديس

جنوب سيناء – رضا الحصري
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 2:09 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 2:09 م

ترأس أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس حملة مكبرة لنظافة وتجميل الساحات التى ستقام فيها شعائر صلاة عيد الأضحى صباح غد الثلاثاء .

وضمت الحملة العاملين بتحسين البيئة وشركة مياه الشرب .

وتم تخصيص ثلاث ساحات لصلاة العيد، الساحة الأولى أمام مسجد المدينة الكبير بجوار ديوان رئاسة المركز والساحة الثانية أمام مسجد الزهراء بحى السلام والساحة الثالثة بوسط حى السلام بالتجمع البدوى .

وقدم رئيس المدينة التهنئة والشكر للعاملين بتحسين البيئة والحملة الميكانيكية الذين لم يدخروا جهدا فى نظافة وتهيئة ساحات الصلاة لأهالى وقاصديها .

وحرص رئيس المدينة على الاطمئنان على جاهزية واستعداد المشايخ والخطباء لإمامة المصلين صباح غد الثلاثاء الموافق أول أيام الأضحى المبارك.


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