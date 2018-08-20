تجهيز ساحات الصلاة للعيد الأضحى بمدينة أبورديس

ترأس أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس حملة مكبرة لنظافة وتجميل الساحات التى ستقام فيها شعائر صلاة عيد الأضحى صباح غد الثلاثاء .
وضمت الحملة العاملين بتحسين البيئة وشركة مياه الشرب .
وتم تخصيص ثلاث ساحات لصلاة العيد، الساحة الأولى أمام مسجد المدينة الكبير بجوار ديوان رئاسة المركز والساحة الثانية أمام مسجد الزهراء بحى السلام والساحة الثالثة بوسط حى السلام بالتجمع البدوى .
وقدم رئيس المدينة التهنئة والشكر للعاملين بتحسين البيئة والحملة الميكانيكية الذين لم يدخروا جهدا فى نظافة وتهيئة ساحات الصلاة لأهالى وقاصديها .
وحرص رئيس المدينة على الاطمئنان على جاهزية واستعداد المشايخ والخطباء لإمامة المصلين صباح غد الثلاثاء الموافق أول أيام الأضحى المبارك.