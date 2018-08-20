غرق سائحيْن عراقييْن وفقدان آخر شمالي إيران

صرح مسؤول إيراني، اليوم الاثنين، بأن سائحين عراقيين لقيا حتفهما غرقا بينما لا يزال سائح آخر في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة "فارس" عن رئيس هيئة الغوص والإنقاذ في محافظة مازندران شمالي إيران، أن السائحين لقيا حتفهما غرقا بينما فُقد ثالث في مدينة رامسر المطلة على بحر قزوين.

وأوضح "كريميان"، أن أربعة سياح عراقيين كانوا يسبحون في المنطقة وسط أمواج عاتية، وتم إنقاذ واحد منهم فقط، مضيفا أنهم مارسوا السباحة في المنطقة دون الالتزام بالإرشادات التي حذرت من السباحة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتتواصل الجهود للعثور على جثة السائح المفقود.