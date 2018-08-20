رافينيا علي أبواب ريال بتيس

يقترب رافينيا ألكانتارا لاعب برشلونة من الانتقال إلي ريال بيتيس على سبيل الإعارة لموسم واحد، وذلك حسبما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية.

وتوجه والد رافينيا اليوم الاثنين إلي مدينة إشبيلية للتفاوض بشأن انتقال نجله إلي ريال بيتيس هذا الصيف.

ويسعى اللاعب البرازيلي إلي ترك برشلونة بعد خروجه من خطط إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا انتقل من "البلوجرانا" إلي إنتر ميلان في يناير الماضي علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، انتهت بنهاية الموسم الماضي.

وشارك رافينيا مع إنتر في 17 مباراة بالدوري الإيطالي، نجح خلالها في إحرز 3 أهداف، وصناعة مثلهم.

يذكر أن عقد رافيينا يمتد حتي 2020 مع برشلونة، وهو يأمل في الرحيل من أجل المشاركة بصورة أساسية، في ظل انعدام هذا الأمر بقميص البارسا.