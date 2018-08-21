تعرف على إحصائية لاعبات ناشئات اليد في بطولة العالم ببولندا

حققت مصر المركز الـ23 في بطولة العالم لكرة اليد ناشئات تحت 18 عاما في البطولة التي أقيمت ببولندا خلال الفترة بين 7 حتى 19 من الشهر الجاري.

واحتلت فرح الشاذلي حارسة مرمى المنتخب المركز الرابع على مستوى البطولة كأثر اللاعبات حفاظا على الشباك ، فيما احتلت أية طارق الجناح الأيسر للمنتخب المركزالتاسع كأثر اللاعبات تسديدا على المرمى.

وكان منتخب الناشئات ضمن المجموعة الثانية التي كانت تضمن منتخبات المجر و كرواتيا و السويد و الدنمارك و تشيلى.

وضمت قائمة المنتخب كلا من، ندى ممدوح ، سميرة رفعت، رنا راضي، ياسمين عماد الدين ،سهيلة خالد، اية طارق، فريدة هاني، شهد احمد، ليلى هيثم، يارا ابو الدهب، الاء اسلام، سلمى عبد الرازق، حبيبة جوده، ساندي قاسم، فرح الشاذلي، لارا اسامة.