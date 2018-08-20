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«النقل» توضح ملابسات واقعة إخراج بائع من عربة السيدات بالمترو

كتبت- ميساء فهمي
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 4:03 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 4:03 م

علق محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، على الفيديو الذي تم تداوله اليوم، ويصور قيام شرطة النقل والمواصلات بإخراج أحد الأطفال من البائعين الجائلين من داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، قائلا إن إخراج الطفل جاء بطلب من ركاب عربة السيدات.

وأضاف "عز"، في تصريحات له اليوم، أن البائع المتجول ركب عربة السيدات، مخالفا لنظام ركوب مترو الأنفاق؛ ما دفع السيدات من ركاب العربة إلى طلب إخراجه من شرطة النقل والمواصلات، وبعد أن رفض البائع الخروج أخرجته شرطة النقل والمواصلات من العربة.

وناشد "عز"، الركاب الإبلاغ الفوري عن الباعة الجائلين عبر الخط الساخن للمترو 16048.


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