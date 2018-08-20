«الإحصاء السعودية» تعلن عن أرقام حجاج هذا العام

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، أن إجمالي أعداد الحجاج بلغوا (2371675) حاجًّا، منهم (1758722) حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (612953) حاجًّا.

وقالت الهيئة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغوا (1327127) حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1044548) حاجَّةً.

وفيما يخص الحجاج القادمين من خارج المملكة، فقد بلغ عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي (34140) حاجًّا بنسبة 1.9%، وبلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي (395410) حاجًّا بنسبة 22.5%، وبلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية (1049496) حاجًّا بنسبة 59.7%.

أما حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادُهم (166083) حاجًّا بنسبة 9.5%، وبلغ عدد حجاج الدول الأوروبية (88601) حاجًّا بنسبة 5%، بينما بلغ عدد حجاج دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا (24992) حاجًّا بنسبة 1.4%.

وقد وصل (1656936) حاجًّا من الحجاج القادمين من خارج المملكة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (85623) منهم عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (16163) حاجًّا.

وتنوعت كثافة وصول الحجاج إلى المملكة على عدة فترات زمانية، حيث وصل (557282) حاجًّا من خارج المملكة خلال الفترة من بداية الموسم وحتى 18 من ذي القعدة، بينما وصل (744903) حاجًّا خلال الفترة (من 19 إلى 29) من شهر ذي القعدة، واستكمل (456537) حاجًّا وصولهم إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة (من 1 إلى 8) من شهر ذي الحجة.

وعلى مستوى حجاج الداخل والذين بلغ إجمالي عددهم هذا العام (612953) حاجًّا، فقد بلغ إجمالي أعداد الحجاج القادمين من مدن ومحافظات المملكة (239962) حاجًّا، وبلغ إجمالي عدد الحجاج من داخل مدينة مكة المكرمة (372991) حاجًّا، شاملاً المقيمين فيها بصفة مؤقتة خلال موسم الحج، وبلغ عدد الحجاج غير السعوديين منهم (401217) حاجًّا غير سعودي، فيما بلغ عدد الحجاج السعوديين منهم 211736 حاجًّا سعوديًّا.

وقامت الهيئة العامة للإحصاء بحصر أعداد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من داخل المملكة سعوديين وغير سعوديين عن طريق مراكز إحصاءات الحج الواقعة على مداخل مكة المكرمة، حيث بلغت نسبة الحجاج القادمين إليها من داخل المملكة عن طريق (جدة/مكة) ما نسبته (38.2%) وطريق (الشرائع/مكة) ما نسبته (29.4%)، وطريق (المدينة/مكة) ما نسبته (17.8%) وكانت بقية الطرق الثلاث الأخرى، وهي: طريق (الجنوب/مكة)، وطريق (الطائف/مكة)، وطريق (جدة/ مكة) القديم بنسبة مقدارها (14.6%).

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها لإحصاءات الحج هذا العام أن أيام السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة قد شهدتْ توافد ما نسبته (86.8%) من إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة، أما من حيث أعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة هذا العام فقد بلغت (32289) سيارة.