ظهر الإعلامي جابر القرموطي على الهواء وهو يتناول وجبة السحور، استعدادًا لصيام يوم عرفة، قائلًا: «صيام يوم عرفة مهم جدًا، وده مش مزايدة على حد، بالعكس».



وأضاف «القرموطي»، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الاثنين، «على ما نروح هنلاقي الفجر أذّن أو على وشك، فالجماعة عزمونا على السحور، رغم إني مابكلش الفول ولا الطعمية ولا البطاطس».



وأشار إلى ضرورة أن يصل المرء رحمه خلال فترة العيد، معقبًا: «نحاول بقدر الإمكان نتزاور ونتحاب، ونبقى عندنا نية خالصة للمحبة لأن ده مهم جدًا، ونخلي بالنا من صلة الرحم».



وذكر أن البرنامج لن يظهر خلال فترة العيد، لكنه سيعود بعدها مباشرة، موضحًا أن البرنامج لا يميل أثناء عرضه للأخبار المختلفة لجريدة أو مجلة على حساب أخرى، وإنما يقف من كل منها على مسافة واحدة.



ووجه الشكر لعدد من الصحف والجرائد المصرية، متابعًا: «أتمنى لو غلطنا في حد يسامحنا، أو لو حصل منا أي شيء تغفروا لينا».



