خادم الحرمين الشريفين يصل إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

أفادت وكالة الأنباء السعودية بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين إلى منى للإشراف على راحة الحجاج، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وأوضحت الوكالة أنه حين وصول العاهل السعودي كان في استقباله المستشار الخاص له الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والمستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.