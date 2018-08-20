وزير الدفاع الإسرائيلي ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان قضايا أمنية عدة بتل أبيب

اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، لمناقشة قضايا أمنية مختلفة في المنطقة بعد ظهر الاثنين، وفقا لمكتب وزير الدفاع.

خلال اللقاء، ناقش الجانبان مواضيع أمنية مختلفة بما في ذلك إيران وسورية ولبنان وغزة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وشكر ليبرمان على صفحته الرسمية على تويتر، بولتون قائلا: "لدينا رئيس متعاطف في البيت الأبيض وإدارة متعاطفة، وهذا يسمح لنا بالمناورة بشكل كبير ضد أعدائنا في كل من الشمال والجنوب. شكراً لك يا جون على المساهمة في أمن دولة إسرائيل".

كان بولتون قد صرح خلال اجتماعه أمس الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، قائلا إن برامج إيران النووية والصاروخية "في صدارة قائمة" التحديات التي تواجه الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال نتنياهو لبولتون إن الموضوع "الأهم" هو مناقشة "كيفية مواصلة الحد من عدوان إيران في المنطقة والتأكد من عدم امتلاكها أسلحة نووية".

يشار إلى أن نتنياهو يعارض بشدة، مثل الرئس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق النووي ويرى أنه يشكل تهديدا لوجود اإرائيل على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين بمحو الدولة العبرية من الوجود.

ومنذ أن أعلن ترامب في مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، أعادت الإدارة الأمريكية فرض العقوبات على طهران التي كان قد تم تخفيفها بموجب الاتفاق.