«الري»: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات خلال عيد الأضحى

أصدر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، توجيهاته إلى جميع أجهزة وقطاعات الوزارة برفع درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات للحالة القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لمواجهة أية مشكلات أو أزمات محتملة قد يكون من شأنها التأثير على إدارة منظومة المياه وحالة الري بالمحافظات خلال إجازة العيد بصفة خاصة وفترة أقصى الاحتياجات بصفة عامة، وكذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تمكين المخالفين من استغلال فترة الإجازة الرسمية وارتكاب أية مخالفات أو تعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، فضلا عن تشديد الحراسات على المنشآت والمرافق المائية.

وقال "عبد العاطي"، في بيان اليوم، إنه تم تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة، والعمل على حسم أية شكاوى في حينها، كما تم تجهيز كافة المعدات اللازمة في حال حدوث طوارىء خلال فترة الإجازة، علاوة على تشكيل لجان على مستوى مديري العموم والمفتشين ومديري الهندسات ومهندسي المراكز تلتزم بالتواجد المستمر والمرور والمراقبة والتفتيش والوقوف على حالة الترع والمصارف والمتابعة اللحظية لمناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية، وكذا نهايات الترع والمصارف ومحطات الري والصرف لضمان توفير المياه وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات.

من جانبه، أكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري بالوزارة، قيام الإدارة المركزية لشؤون المياه بإعداد برنامج المنصرف من المياه خلف أسوان، بما يتناسب والاحتياجات المائية، كما تم التنسيق مع جميع الإدارات العامة للري لإجراء التخفيضات المناسبة للترع والرياحات خلال الإجازة، لافتا إلى قيام الإدارة المركزية لشؤون المياه والإدارات العامة لتوزيع المياه التابعة لها بمتابعة المناسيب على مدار ساعات اليوم واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة وجود ازدحامات في بعض المجاري المائية.

وفي هذا الصدد، تم إعلان حالة الطوارئ بمحطات الرفع على شبكة الري استعدادا لإجازة العيد من أجل توفير المياه لمحطات مياه الشرب في مختلف المحافظات وخاصة محافظات الساحل الشمالي، كما تم وضع الجسور المشتركة تحت المراقبة.