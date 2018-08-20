ميريام فارس: أشتاق للمسرح وأفتقد المشاعر الإيجابية التي تصلني من الجمهور

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو مجمع لعدد من جمهورها يتمنون لها الشفاء العاجل وعودتها سريعا للمسرح لاشتياقهم إليها.

وعلقت ميريام على الفيديو قائلة: "جمهوري الحبيب، اشتقت لك كثيرا، وأفتقد خشبة المسرح، والمشاعر الإيجابية التي تعطيني إياها".

وكانت "فارس" قد خرجت عن صمتها، قبل أيام لتنفي ما تردد عن إصابتها بالسرطان كما أشيع، موضحة أنها بحاجة لبعض الوقت لتتعافى وتعود ميريام القوية التي يعرفها الجمهور.

يذكر أن أزمة ميريام فارس الصحية بدأت منذ ما يقرب من عامين بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، بعد تناولها وجبة مسممة من أحد المطاعم الشهيرة، وأصابتها بجرثومة السالمونيلا، لكن يبدو أن هذه الأزمة لم تنته حتى الآن لأنها تلزم علاجا يستمر لمدة خمسة أعوام، ما جعلها تؤجل جميع أعمالها الفنية لحين المرور من أزمتها بسلام.