البعثة الطبية للحج: العاصفة الترابية لم تؤثر على الحجاج المصريين

طمأن الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، الأهالي في مصر على حالة الحجاج المصريين إبان العاصفة التراتبية التي شهدتها المملكة العربية السعودية اليوم وتبعها سقوط أمطار غزيرة.



وقال رئيس «البعثة الطبية للحج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، مساء الأحد، إن الأحوال الجوية بالسعودية حاليًا مستقرة، مؤكدًا أنه لم ينتج عنها أي إصابات للحجاج المصريين.



ونوه إلى انتشار أعضاء البعثة الطبية في كل المستشفيات بالمملكة، متابعًا: «لم يتم تحويل حالة واحدة لأي مستشفى، إثر العاصفة الترابية، فقط كان هناك حوالي 6 حالات اشتكت من الصداع نتيجة التهاب الجيوب الأنفية بسبب الأتربة».



وأشار إلى التزام الحجاج بنداء البعثة بارتداء الأقنعة وعدم الخروج من المخيمات خلال العاصفة التي لم يتأثر بها مخيمًا واحدًا، رغم استمرارها لمدة تقارب الساعة ونصف، مؤكدًا مواصلة البعثة متابعتها لكل الحجاج بكل المستشفيات السعودية.