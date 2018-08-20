قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة وضعت خطط لتطوير القطاع، عبر عدة مراحل، بدءًا من «2020-2021» ومرورًا بـ«2024-2025»، ثم وصولًا إلى «2029-2030».



وأضاف «رسلان»، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن مراحل التطوير ستبدأ بتحسين أداء العاملين بالهيئة، واستكمال مشروعات البنية الأساسية، وتطوير الأسطول، موضحًا أنه تم التعاقد مع شركة «جينيرال إليكتريك» الأمريكية لتوريد 100 قاطرة خلال الفترة المقبلة.



وتابع أنه الاتفاق على إعادة تأهيل 81 قاطرة مع الشركة ذاتها، بالإضافة إلى إبرام عقود صيانة لمدة 15 عامًا للقاطرات الكلية والبالغ عددها 181 قاطرة، مستطردًا: «تكاليف هذه العقود من قرض كندي بقيمة 575 مليون دولار».



وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد استقدام 6 قطارات كاملة بالعربات، بقرض من البنك الأوروبي بقيمة 126 مليون يورو، مشيرًا إلى تزويد منظومة القاطرات أيضًا عن طريق توريد 100 قاطرة بقرض من بنك التنمية والإعمار الأوروبي بقيمة 290 مليون يورو.



