محافظ دمياط: السلع التموينية متوفرة بشركات الجملة والبدالين

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تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، خلال لقائه مع المهندس سمير عثمان، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، الموقف التمويني بالمحافظة، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأكد "طه"، صرف حصص الدقيق للمخابز المدعمة من المطاحن التموينية، مشيرا إلى توافر الدقيق بكميات كافية لتغطية الاحتياجات خلال تلك الفترة المقبلة، وتوافر السلع التموينية بفروع شركات الجملة والبدالين التموينيين للصرف للمواطنين.

ووجه المحافظ، المهندس سمير عثمان، بتكثيف الحملات لمتابعة أعمال المخابز والتأكد من التزامها بالموازين المقررة، وبعمل حملات بالتعاون مع مديرتي الطب البيطري والصحة؛ للتأكد من سلامة المعروض من السلع بالمجازر ومحلات بيع اللحوم.