قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمكافحة حشرة النمل الأبيض والحد من أضرارها بكافة محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات جنوب الوادي؛ نظرا لزيادة الإصابة بها نتيجة للظروف البيئية الملائمة لنشاط الحشرة، وأن أعمال المكافحة تقوم بها الوزارة بالمجان للقرى الفقيرة.

وأضاف "الشناوي"، في تصريح اليوم الاثنين، أن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شدد على ضرورة مواصلة جهود الوزارة في مكافحة النمل الأبيض المنتشر في محافظتي أسوان والأقصر ولا تتوقف هذه الحملات حتى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمساعدة المواطنين في القضاء على هذه الحشرة الضارة.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إنه تم تكليف الإدارة بمواجهة النمل الأبيض والتوجه للمناطق المتضررة في عدد من المدن، مشيرا إلى أن المشكلة أن بعض الأهالي يرفضون تواجد اللجان والقيام بعمليات رش المنازل، ورغم ذلك فقد تمت معالجة 81 منزلا في مدينة الأقصر، و41 منزلا في أسوان والمكافحة مستمرة في باقي المنازل، في حين أن بالإسكندرية النمل البيض يتغذى على الأخشاب لذا له طريقة مكافحة خاصة.

وأوضح "السباعي"، أن وزارة الزراعة وفرت مبيدات بشتى المحافظات لمكافحة النمل الأبيض، ويتم التعامل فورا مع أي شكوى تصل إلى الوزارة عبر الرقم "0233389109"، حيث يتم توجيه فرق مكافحة على الفور للأماكن المتواجد بها النمل الأبيض والتعامل معها مباشرة.