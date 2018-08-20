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ترامب: نمنع إرهابيين من دخول الولايات المتحدة يوميا

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 11:23 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 11:23 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة عليها أن تبني حدودا قوية "إذا أردات أن تكون أمة قوية".

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية ـ الأمريكية مساء اليوم الإثنين، عن ترامب - خلال كلمة له أمام موظفين من دوائر الهجرة وحماية الحدود في البيت الأبيض - قوله إن "السلطات الأمريكية تمنع يوميًا إرهابيين ومشتبه بهم من الدخول للولايات المتحدة".

وأضاف ترامب أن "العام الماضي شهد مصادرة 2.8 مليون رطل من المخدرات وإلقاء القبض على 127 ألفًا من المجرمين الأجانب".

وعمد البيت الأبيض هذا العام إلى توفير مخصصات لتأمين الحدود بما يشمل منع مهربي المخدرات والهجرة غير الشرعية، وزيادة أعداد قضاة الهجرة، وزيادة أجور العاملين في أمن الحدود والجمارك.


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