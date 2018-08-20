إطلاق نار على السفارة الأمريكية في تركيا

أفادت قناة «سي إن إن ترك» التلفزيونية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بوقوع إطلاق نار على مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة.



وأصابت الطلقات النارية، التي أطلقت من مركبة متحركة، كشك حرس الأمن لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات. وفر المهاجم، أو المهاجمون، الذين لم يتم تحديد هويتهم بعد.



وأصبحت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة متوترة على نحو متزايد خلال الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد الخلاف التجاري والدبلوماسي مما زاد من المشاكل الاقتصادية في تركيا.



وترفض تركيا الإفراج عن قس أمريكي معتقل بتهمة التجسس واتهامات متعلقة بالإرهاب، في حين أن الدولتين قد فرضتا تعريفات جمركية على بعضهما البعض، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من كبار الوزراء الأتراك.



وفقدت الليرة أكثر من 35 في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري.