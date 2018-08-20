جماهير الريال تعاقب الإدارة على رحيل رونالدو

سجل ريال مدريد الإسباني حضور جماهيري ضعيف على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة اليوم التي تجمعه بفريق خيتافي في أولى مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وسجل حضور جماهير الميرنجي 48,466 متفرج وهو الأقل منذ عام 2009 أي قبل قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحديدًا في 24 مايو 2009 حين كان الحضور 44,270 متفرج في مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بالدوري الإسباني لموسم 2008\ 2009.

وجاء الحضور السلبي من جماهير الريال بعد فشل الإدارة في الإبقاء على النجم رونالدو بعد الخلاف حول قيمة تجديد عقده مع النادي.

جدير بالذكر أن الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو قد رحل عن صفوف ريال مدريد إلى صفوف يوفينتوس الإيطالي بعد أن قضي 9 أعوام بالفريق الملكي حقق خلالهم 16 لقبًا.