العثور على جثة طفل في أرض زراعية بطوخ

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تكثف مباحث القليوبية من جهودها لكشف غموض حادث مقتل طفل عُثر على جثته ملقاة بأرض زراعية بقرية قرقشندة بطوخ، وتم نقل الجثة لمستشفى طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل يدعى "مصطفى ع.ص"، 3 سنوات و6 أشهر، مقتولا، وملقاة خلف منزل جدته بقرية قرقشندة دائرة المركز.

وأُخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث والمقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز، وبمناظرة الجثة تبين أنها في حالة تحلل.

وتوصلت التحريات إلى أن الطفل متغيب عن منزل جدته منذ 3 أيام، وحرر والده، محضرا بمركز الشرطة يوم 18 من الشهر الجاري، وتولت النيابة التحقيق.