رئيس جامعة القاهرة: توقيع الكشف الطبي على كل الطلاب الجدد

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم الإعلان بشكل مبكر عن شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد، متابعًا أن الجامعة لديها 4 مدن كبرى، إضافة إلى العمارات التابعة لها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، موضحًا أن الأمراض المزمنة لا بأس بها لكن المعدية يمكن نقلها إلى الطلاب الآخرين.

وتابع أن القوة الاستيعابية للجامعة تصل إلى 270 ألف طالبًا وطالبة، لكن المدن الجامعية الأربع تستوعب 14 ألف طالبًا وطالبة، لذلك كان لابد من وضع شروط للتسكين على أساس الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تجهيزها من حيث المفروشات والتغذية.

وأوضح أنه من ضمن شروط قبول الطلاب في المدن الجامعية، أن يكون الطالب ناجحًا ولا يحمل أي مواد من العام الذي يسبقه، ولابد أن يبعد سكنه عن الجامعة بنحو 50 كيلو متر، وألا يكون متزوجًا.