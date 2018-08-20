مصري ضمن 10 أدباء عرب في القائمة النهائية لجائزة «تلك القصص»

أعلنت مسابقة «تلك القصص» للقصة العربية القصيرة عن قائمتها النهائية، والتي شارك فيها ما يقرب من 150 كاتب من الدول العربية.

واختارت لجنة التحكيم المتمثلة في الدكتور غسان عبدالخالق، والدكتور عمر عتيق، والدكتورة سعيدة تاقي، والدكتورة حبيبة العلوي 10 مرشحين للمنافسة على الجائزة.

تم الإعلان عن المسابقة في مايو 2018 على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ووصل إلى القائمة القصيرة 10 مؤلفين، "هشام شعبان عوض، من صر بقصة «ناي نوبي حزين»، ميساء أيجول من الجزائر بقصة «في غياهِبِ الحب»، آلاء نعيم القطراوي من فلسطين بقصة «وحدها الطيور من تحس بي»، أيهم الحليبي من سوريا بقصة «بوح الحرب»، منذر السعيدي من عُمان بقصة «هذر سكون»، بكوش أميرة يمينة من الجزائر بقصة «يا إلهي لا ألعاب هنا ولا هناك!»، نور جهاد محمد العتيبي من الأردن بقصة «من منا مات في غرفة الاخر؟»، رنيم أبو رميلة من الأردن بقصة «حياة أخرى»، سلمى بوصوف من المغرب بقصة «شغف»، وجدان محسن الشاذلي من اليمن بقصة «الشمس في برج الحوت»".

ويتم الإعلان عن اسم الفائز بالمركز الأول في بداية سبتمبر 2018، على أن تقام احتفالية المسابقة، في معرض جدة الدولي للكتاب في شهر ديسمبر.

ينال الفائز الأول جائزة المسابقة المتميزة، وستتم طباعة القصص العشر في القائمة القصيرة ضمن كتاب جماعي مع تقديم نقدي من لجنة التحكيم، وسيمنح كل متسابق شهادة المسابقة.

كما سيقام احتفال خاص في ملتقى فضاءات للمبدعين العرب - الدورة السابعة، في الأردن، لإشهار الكتاب الصادر الذي سيضم قصص القائمة القصيرة، فيما فسيتم الإعلان عن الكتاب بعد ترجمته للغة الصينية في منتصف سبتمبر ضمن احتفالات خاصة في جامعة بكين في الصين.