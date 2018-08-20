قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إن هناك 6 حالات ولادة تمت في المشاعر المقدسة كان آخرها اليوم على جبل عرفات، مشيرا إلى تواجد فرق الإغاثة طبية لتغطي كافة المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج.

وأوضح "الربيعي" خلال لقائه المباشر بالفيديو على قناة القرآن الكريم السعودية، الإثنين، أن هناك 8 مستشفيات في عرفة ومنى لتقديم الرعاية الصحية الحجاج، هذا بالإضافة إلى 100 سيارة إسعافية مجهزة للعناية المركزة، و550 سرير مخصص لرعاية المرضي.

وصرح بأن وزارة الصحة السعودية قد أجرت 71 عملية قلب مفتوح، 19 عملية قسطرة، و1270 عملية غسيل كلوي منذ بداية الحج، موضحا أن الجميع في الوزارة يبذلون كل الجهد لتقديم أفضل خدمة صحية للحجاج.

كما نفي الربيعي وجود أي أوبئة، أو أمراض محجرية بين الحجاج، لافتا إلى أن الصحة السعودية تتواصل مع منظمة الصحة العالمية دوما لمعرفة كيفية التعامل مع الأمراض.