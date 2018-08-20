كشف نادر عماد حمدي، نجل الفنان الراحل عماد حمدي، عن تفاصيل خاصة بوالده، قائلًا إن شخصية الراحل كانت أقرب إلى الشخصيّة التي أدّاها في فيلم «أم العروسة».



وأضاف «حمدي»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن من أسباب نجاح والده أنه لم يكن يمثل، وإنما كان على طبيعته في كل الأحوال، متابعًا: «مكنش بيمثل، وكان متسامح إلى أقصى حد، وهو بابا كده، طبيعي وبسيط».



وأوضح أن الفنان الراحل كان يحب العمل بصورة كبيرة، مهما بلغت مساحة دوره، معقبًا: «بابا بيحب يشتغل حتى لو ماشي في الاستديو وقالوله تعالى دور صغير، مبيحبش قعدة البيت».



وذكر أن من أسباب اعتزاله هي أنه لم يكن يُعرض عليه أعمال تليق بمكانته، عندما بدأ القائمون على الأعمال الفنية وقتها محاسبته بـ«اليومية»، لأن معظم الأعمال سواء في السينما أو التليفزيون كانت تُكتب بالأساس لأجل الشباب.



وتابع: «طلع نجوم، فالناس الكبار مابقاش ليها الوضع اللائق بيها، وكما هو كان متساهل كمان جدًا، وهما بيستغلوا العيب ده فيه، فقال لأ أنا مش هشتغل في مصر»، مستطردًا أنه نتيجة لهذا الوضع لجأ والده إلى السفر لدبي للمشاركة في المسلسلات العربية آن ذاك.



وأوضح أن عودة والده لمصر للعمل بها مرة أخرى، جاءت عن طريق فيلم «ثرثرة فوق النيل»، والذي أصر المخرج حسين كمال، على أن يشارك الفنان الراحل عماد حمدي فيه.



