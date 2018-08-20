قال اللواء عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، إنه تم الاستعداد جيدًا لنقل الحجاج إلى مزدلفة، بعد أدائهم الركن الأعظم من الحج بالوقوف على صعيد عرفات.

وأضاف رئيس «بعثة الحج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أنه تم الدفع بعدد من الضباط والضابطات لمرافقة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لرعايتهم خلال أداء مناسك الحج.

وبالنسبة للمرضى بالمستشفيات السعودية، أكد أنه تم التنسيق مع الجانب السعودي على تجهيز سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحجيج لاستكمال باقي المشاعر، وتكثيف عدد القوافل الطبية المرافقة للحجاج المصريين.