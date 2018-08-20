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الكعبة المشرفة تكتسي بثوبها الجديدة

الكعبة المشرفة تكتسي بثوبها الجديدة
الكعبة المشرفة تكتسي بثوبها الجديدة
الرياض- د ب أ
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 10:09 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 10:09 ص

جرى اليوم الاثنين، في مكة المكرمة استبدال ثوب الكعبة المشرفة، جريا على العادة بتغييرها في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام.

ووفقا لبيان صادر عن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي" فقد قام كادر مكون من 160 صانعا وفنينا بإنزال ثوب الكعبة القديم واستبداله بالثوب الجديد.

ويتكلف ثوب الكعبة ملايين الدولارات، ويصنع من الحرير الطبيعي الخالص الذي يتم صبغه باللون الأسود.

ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترا، ويوجد في الثلث الأعلى منه الحزام وعرضه 95 سنتيمترا وبطول 47 مترا ومكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

وتتكون الكسوة من خمس قطع تغطي كل قطعة وجها من أوجه الكعبة المشرفة، والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة، وبعد إسدال القطع على أوجه بناء الكعبة يتم حياكتها بعضها ببعض.


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