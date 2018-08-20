قال المستشار ماضي توفيق الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، إن والده لم يكن شريرًا في الحقيقة كما عرف في الصورة الذهنية للمصريين من خلال تقديمه أدوار الشر في الأفلام.



وأضاف نجل «الدقن»، في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن والده ظهر في فترة كان الجمهور يحب أدوار الشر التي قدمها الفنانين مثل فريد شوقي وزكي رستم ومحمود المليجي ورشدي أباظة، متابعًا أنه بالرغم من أداء والده لأدوار الشر خفيفة الظل، إلا أن والده كان يرفض حصره في هذه النوعية من الأدوار.



وتابع: «والدي تم اختصاره في إفيهات الأفلام اللي قدمها، ولما سألته ليه مش بتصنف نفسك في أدوار الشر، قال إنه مش بيمثل أدوار الشر بس سواء في التليفزيون أو المسرح أو السينما أو الإذاعة».



وأوضح أنه لا يجب اختصار تاريخ الفنان الكبير في مجموعة من الجمل الشهيرة و«الإفيهات» التي قالها أثناء أداء أداور محددة.



