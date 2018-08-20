أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن كل الحدائق التابعة للوزارة والمنتزهات العامة بمختلف المحافظات، جاهزة لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى.

وأضاف متحدث «الزراعة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أنه تم زيادة عدد منافذ بيع تذاكر الدخول لحدائق الحيوان، منعًا للزحام وتكدس الزوار خلال العيد.

وتابع أنه تم التأكد من سلامة ووفرة الحيوانات بالحدائق، وتجهيزها بمقاعد ولوحات إرشادية، وسلال للقمامة موزعة في كل أرجائها، داعيًا المواطنين بضرورة الحفاظ على النظام داخل الحدائق.