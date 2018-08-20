مصرع طالبتان ألقيت عليهن مخلفات «ترميم شقة» شرق الإسكندرية

تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إخطارًا من شرطة النجدة؛ يفيد سقوط جسم صلب على طالبتان من داخل عقار كائن في شارع ابن نفيس، منطقة المعمورة البلد، تسبب في مصرع إحداهن وإصابة الأخرى بكدمات في مختلف أنحاء الجسم، وذلك وفقا لبيان أمني، اليوم الاثنين.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه تبين أنه أثناء قيام "ش.ع" 45 عاما، عامل لحام، مقيم في منطقة العصافرة قبلي، دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بإلقاء مخلفات أعمال ترميم الشقة في الطريق العام، سقطت على كلاً من: "س.ر.ص" 18 عاما، و"م.ا.م" 18 عاما، طالبتان، مقيمتان في منطقة المعمورة البلد "تصادف مرورهما أسفل العقار" مما أدى لمصرع الأولى وإصابة الثانية.

تمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بالواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابساتها، وذلك عقب تحرير محضر جنح قسم شرطة "ثان المنتزه"، تمهيدا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.