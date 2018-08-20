تركيا: اعتراف شخصين مقبوض عليهما بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في أنقرة

اعترف الشخصان اللذان تم القبض عليهما من جانب الشرطة التركية بإطلاق النار على السفارة الأمريكية في العاصمة أنقرة، بحسب بيان أصدرته ولاية أنقرة.

وقال البيان إنه تم القبض على شخصين على خلفية إطلاق النار على السفارة الأمريكية صباح اليوم الاثنين، وضبط السيارة ومسدس عيار 9 ملم، استخدما في الحادث المذكور"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف البيان أنه "خلال التحقيق معهما، اعترف المشتبه بهما بتنفيذ الهجوم على السفارة".

وأشار البيان إلى أن "تحريات الشرطة أظهرت أن الشخصين المذكورين من أصحاب السوابق، ولديهما سجلًا جنائيًا حافلًا بالجرائم بدءًا من تعاطي المخدرات وصولًا إلى سرقة السيارات".

ولم يكشف البيان عن الدافع وراء ارتكاب الحادث.

وأعربت السفارة الأمركية في بيان عن شكرها للشرطة والحكومة "لتحركهما السريع والاحترافي في اعتقال الشخصين اللذين يزعم أنهما هاجما مقر البعثة (الدبلوماسية)".

وكان مسؤولون أمريكيون وأتراك أكدوا في وقت سابق اليوم إطلاق النار على مبنى السفارة الأمريكية في أنقرة، ولكن دون وقوع إصابات.

وقال مكتب حاكم أنقرة إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة بيضاء اللون متحركة، أطلقوا ست طلقات صوب مبنى السفارة.