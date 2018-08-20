قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، إن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة، للانتقال من مرحلة الاستيراد إلى التصنيع داخل البلاد، وذلك بالتعاون مع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.



وأضاف «رسلان»، خلال تصريحاته لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الأحد، أن هذه الجهات المذكورة لديها من الإمكانيات ما يمكنها بصورة فعلية، من تصنيع القاطرات أو العربات داخل مصر خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى زيارة كل من وزيري النقل والإنتاج الحربي لألمانيا خلال الشهر الماضي، للاتفاق مع إحدى الشركات الألمانية المختصة بتصنيع القاطرات، من أجل البدء في تصنيع هذه القاطرات تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي، التي ستبدأ في إنشاء مصنع لتصنيع عربات السكك الحديدية الفترة المقبلة.



وبشأن التعدي على المرافق الخاصة بالهيئة، أوضح أنه تم حصر كل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، مستطردًا أن أراضي الهيئة القابلة للاستثمار ستكون أحد مصادر الدخل لها.



