حجاج بيت الله يواصلون نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة

يواصل حجاج بيت الله الحرام نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

شهدت النفرة هذا العام العديد من التيسيرات التي قامت بها السلطات السعودية للحجاج في الخروج من عرفات إلى منى مرورا بمزدلفة، حيث ذكروا الله كثيرا عند المشعر الحرام اقتداء بقول الله تعالى: "فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام * واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين".

حرصت السلطات السعودية على توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن حتى تمر عملية النفرة بكل سهولة ويسر وسلام، حيث تم تخصيص حوالى 8 محاور مرورية لتحرك الحافلات والأتوبيسات بالإضافة إلى تكثيف رحلات قطار المشاعر بين عرفات والمزدلفة ومنى لحجاج الداخل لتخفيف العبء عن حركة الأتوبيسات الخاصة بالحجاج الوافدين، ورغم ذلك شهدت النفرة في بدايتها زحاما شديدا نظرا لتسابق قائدي الأتوبيسات والحافلات لتصدر الطرق المؤدية إلى المزدلفة بالإضافة إلى وجود آلاف من الحجاج الفرادى اللذين افترشوا الطرق وأعاقوا حركة سير المركبات لفترات متفاوتة.

كما اتخذت السلطات السعودية إجراءات مشددة لتحديد مسارات الحجاج أثناء تصعيدهم ونفورهم من عرفات الى المزدلفة وانتشر رجال المرور في جميع الشوارع لتنظيم حركة سير الحجاج سواء من خلال تخصيص طرق للمشاه والسيارات وتوجيه الحجاج إلى أماكن المشاعر وذلك بالتنسيق مع جميع بعثات الحج الوافدة من جيمع دول العالم.

وانتهى حجاج بيت الله الحرام على مدى الـ24 ساعة الماضية من بعض مناسك الحج بدأوها بالوقوف على عرفات ثم النفرة إلى مزدلفة ثم التوجه إلى منى لرمى الجمرة الكبرى التي يتحلل بها الحاج "التحلل الأصغر".