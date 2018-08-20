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بالصور.. «قاديروف» يؤدي مناسك الحج بدعوة من العاهل السعودي

كتب- حسام شورى
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 11:44 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 11:44 ص

يؤدي الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، مناسك الحج، بعدما وصل إلى جدة أمس، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأداء الفريضة، وكان في استقباله في مطار جدة الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود أمير جدة.

وفور وصوله انتقل "قاديروف" والوفد المرافق له لمكة المكرمة لأداء طواف القدوم حول الكعبة المشرفة وسط إجراءات أمنية مشددة من السلطات السعودية.

ونشر "قاديروف" في حسابه بموقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي، صورًا بعد وصوله إلى الأراضي المقدسة، معربا عن ثقته بأن اجتماعاته المقبلة مع مسؤولين سعوديين ستسهم في تعزيز علاقات الصداقة التقليدية التي تربط بين روسيا والمملكة، لا سيما جمهورية الشيشان.

وأعلن أنه سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان فور انتهائه من مناسك الحج للتباحث والتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

https://vk.com/wall279938622_300512


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