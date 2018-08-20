محمد رمضان يعلن موعد أول حفلات «الديزل»

أعلن الفنان محمد رمضان، أن أول عرض لفيلمه الجديد "الديزل"، الذي يشارك به في موسم عيد الأضحى، سيكون مع منتصف الليل.

ونشر "رمضان"، صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلا: "فيلم الديزل الفيلم الـ14 في مسيرتي السينمائية، الليلة ابتداءً من حفلة منتصف الليل في مصر وباقي الوطن العربي".

وتابع: "ثقة في الله نجاح يليق بكم، وكل سنة وأنتم طيبين".

فيلم "الديزل" يشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان، ياسمين صبري، هنا شيحا، تامر هجرس، فتحي عبد الوهاب، محمد ثروت، شيماء سيف، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكي.