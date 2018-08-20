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"العيد فرحة ياسلام وأجمل فرحة ياسلام".. ساعات وتمتلئ الشوارع، وتتعالى الصيحات، فرحة بقدوم عيد الأضحى المبارك، وتتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، فيعد أول أيامه هو يوم الذبح والأضحية، ويفضل الكثير من الأطفال وذويهم أن ينطلقوا من ثاني أيام العيد، إلى الحدائق والأماكن العامة للاستمتاع بالعيد ومظاهر الاحتفال.

وتقدم لكم «الشروق» دليلا لأماكن الخروجات في بعض محافظات مصر للاستمتاع بالعيد.

• القاهرة

السيرك القومي:

يتضمن برنامج السيرك أكثر من 13 فقرة، يقدم حفلتين في العيد الأولى في الخامسة مساء، والثانية في الساعة التاسعة مساء، ويقع في العجوزة.

حديقة الأزهر:

أحد أجمل حدائق القاهرة، يمكنك رؤية قلعة صلاح الدين من داخلها، تقع على طريق صلاح سالم.

برج القاهرة:

يمكن رؤية القاهرة كلها في لحظة واحدة من خلال المنظار المكبر، به المطعم الدائري والذي يدور حول نقطة ارتكاز لترى القاهرة، يقع في الزمالك.

القرية الفرعونية:

مجموعة من المتاحف تضم أناسا حقيقيين يرتدون زي الفراعنة يجسدون الحياة المصرية القديمة، تقع في الجيزة.

كريزي ووتر:

مدينة ألعاب مائية كريزي ووتر، تقع في منطقة الشيخ زايد.

جزيرة المعادي:

مجموعة جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، تقع على كورنيش النيل بالمعادي.

• طنطا

ملاهي جوكى بارك:

مجمع ألعاب ترفيهي للأطفال، تقع أمام ستاد طنطا.

ملاهي 7Days:

ملاهي حديثة بها ألعاب مختلفة وتناسب الأطفال، تقع في مول إعمار الدلتا.

حديقة حيوان طنطا «حديقة الأندلس»:

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات، والمساحات الخضراء، تقع في شارع البحر أمام مبنى المحافظة.

بيت الجياد «نادي الفروسية»:

لعشاق الخيل والفروسية، يمكنهم الذهاب لهذا المكان، يقع في طريق طنطا - الإسكندرية بعد قرية سمرمون.

• الدقهلية

جزيرة الورد:

أقدم الحدائق والمتنزهات العامة التي يتوافد عليها مئات المواطنين مدينة المنصورة.

مدينة ملاهي بيبو لاند:

تتوفر بها المطاعم ومقاعد لكبار السن والأهالي وألعاب للصغار، تقع بشارع الجمهورية على المشاية السفلية.

حديقة الحيوان:

ثاني أقدم حديقة حيوان على مستوى الجمهورية، بعد حديقة حيوان الجيزة.

المطاعم المكشوفة:

مجموعة مطاعم مطلة على النيل، تستقبل الزوار طيلة اليوم وتغلق أبوابها في العاشرة ليلا.

• المنوفية

حديقة العلياء:

تحتوي على ألعاب للأطفال، تقع في شبين الكوم.

برج المنوفية:

يحتوي على فطائر وألعاب أطفال ومطاعم ودخوله مجانا، يقع في مدينة قويسنا.

حديقة الطفل:

أشهر أماكن التنزه في بركة السبع، وتحتوي على ألعاب للأطفال ومساحات خضراء.

• الإسماعيلية

متحف آثار الإسماعيلية:

يحتوى على أكثر من 600 لوحة أثرية، من عهد الفراعنة، مرورا بالعصر الحديث، يقع في شارع محمد علي.

معرض قناة السويس:

يضم جميع اللوحات التاريخية والتذكارية لقناة السويس منذ الحفر وحتى الآن، يقع بمنطقة الجمرك.

شاطئ الفيروز:

يطل على بحيرة التمساح، ويقع بطريق البلاجات.

كورنيش بحيرة الصيادين:

يمكنك عمل رحلات بحرية من الكورنيش، داخل بحيرة الصيادين والتي تقع بالناحية الغربية من بحيرة التمساح، يقع على طريق البلاجات بمنطقة البهتيني.

• بورسعيد

مجمع مطاعم وكافتيريات الشاطئ:

تحتوي على أشهر مطاعم المأكولات البحرية، وبها مولات في المنطقة المجاورة، وكافيهات على الشاطئ مباشرة.

شريط كافتيريات كورنيش شاطئ بورسعيد:

مجموعة من الكافتيريات على رمال البحر بمحاذاة الكورنيش بطول الشاطئ، تقع في شارع طرح البحر.

مجمع ألعاب الأطفال بالشاطئ:

مجمع ملاهي ترفيهي للأطفال يمكنهم الاستمتاع به على الشاطئ، يقع أمام استاد النادي المصري.