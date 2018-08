أحمد مكي يتعاقد على بطولة فيلم جديد مع منتج «الكبير»

كل سنة و أنتم طيبين.. و عيد سعيد عليكم إن شاء الله.. النهاردة مضيت فيلمى الجديد (2019) مع المنتج أحمد سمير.. و ده تانى تعاون بيننا بعد ما حققنا سويا نجاح كبير (الحمد لله) فى مسلسل الكبير الجزء الأول و الثانى... إنتظرونا... دعواتكم 😀 🌷🌷🌷 #AhmedMekky #elkebeer @ahmedsamir.hamza #movie #production #signature #sign #smile #actor #director #writer #creative #surprise #studio #producer

