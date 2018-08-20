أحمد مكي يتعاقد على بطولة فيلم جديد مع منتج «الكبير»

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هنأ الفنان أحمد مكي اليوم جمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معلنا عن تعاقده على فيلم جديد يطرح في 2019.

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام" نشر "مكي" صورة تجمعه بالمنتج أحمد سمير أثناء توقيع عقد الفيلم الجديد، في ثاني تعاون يجمعهما بعد الجزء الأول والثاني من مسلسل الكبير.

يذكر أن "مكي" طرح أغنية "أخرة الشقاوة" بصحبة المطرب محمود الليثي، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" منذ ثلاثة أسابيع، وتخطت حاجز 8 مليون مشاهدة، كلمات الراب كتبها أحمد مكي، وكلمات الكورس كتبها محمد البوغة، وقام بالتلحين والتوزيع شادي السعيد.