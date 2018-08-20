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فيديو.. «الزراعة» تفتح مجازر اللحوم بالمجان خلال عيد الأضحى

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 7:08 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 أغسطس 2018 - 7:08 ص
قال الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم التنسيق مع المحليات لفتح المجازر دون مقابل مجانًا للجماهير طوال أيام عيد الأضحى؛ لتشجيعهم على الذبح في الأماكن المخصصة لذلك، للحفاظ على صحتهم والحد من التلوث.

وأوضح «الجعويني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن هناك 479 مجزرًا للحيوانات في مصر، منها 462 مجزرًا حكومي تابع للمحليات، متابعًا أن المجازر الحكومية مفتوحة على مدار العام لتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد على جاهزية المجازر للعمل خلال فترة عيد الأضحى؛ للكشف على الأضاحي قبل الذبح للحفاظ على الصحة العامة، مشيرًا إلى تكثيف أعمال التفتيش على جميع المجازر بالمحافظات.

وأشار إلى إلغاء إجازات جميع العاملين والأطباء، فضلًا عن توفير المطهرات اللازمة، وألوان الأختام في المجازر، استعدادًا لعيد الأضحى.


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