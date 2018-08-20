صورة – السفير يودع بعثتي المصري ومنتخب ناشئات السلة في موزمبيق

حرص السفير المصري في موزمبيق كريم شرف على توديع بعثة فريق كرة القدم بالمصري البورسعيدي والمنتخب الوطني لناشئات كرة السلة تحت 18 عاما في مطار مابوتو أثناء مغادرتهما في الطريق إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا والتي ستقضي كلا البعثتين بعض الوقت قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة.

وكان المصري قد تعادل 1-1 أمام فريق دو سونجو الموزمبيقي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وتأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي من البطولة برفقة فريق نهضة بركان المغربي.

كما شارك منتخب ناشئات كرة السلة تحت 18 عاما في بطولة كأس الأمم الإفريقية في مدينة مابوتو وحقق المركز الخامس في البطولة.