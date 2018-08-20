كشف نادر عماد حمدي، نجل الفنان الراحل عماد حمدي، عن علاقة والده بشقيقه التوأم «عبد الرحمن»، قائلًا: «كان شغال مستشار في وزارة الخارجية، واللي الناس ماتعرفوش إنه مثّل قبل بابا، سنة 1942 مع أم كلثوم في فيلم عايدة».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن الكثير من الناس كان يخطئون التمييز بين والده وشقيقه التوأم، نظرًا للشبه الكبير بينهما، متابعًا: «بابا كان كسلان ومش منظم، والتاني كان منظم عشان شغال في الخارجية، ومن النوادر اللي بابا كان بيعملها، إنه كان بيحط صور عمي في الباسبور بتاعه ويسافر، ويقول محدش هيفرق».



وحكى أن التوأمين كانا يمارسان «المقالب» في زملائهما في المدرسة، مشيرًا كذلك إلى واقعة حدثت خلال أحد المهرجانات في برلين التي شارك بها عماد حمدي، لكن الصور تأخرت، واضطروا إلى استخدام صورة شقيقه بدلًا منه.



وذكر أن وفاة الشقيق التوأم، أثرت على والده كثيرًا، وكانت من أهم أسباب اكتئابه، إلى أن فقد بصره في نهاية حياته، مستطردًا: «كنت فاكر إن بابا جامد وبياخد الأمور ببساطة لما حد يموت، إلا مع أخوه، وقعد حزين عليه لحد ما بصره راح».



وأوضح أن أحدًا لم يكن يسأل عن والده في أواخر أيام حياته، باستثناء الفنانات شادية وهند رستم ومديحة يسري، مضيفًا أن الراحل ظل لـ 3 سنوات لم يخرج خلالها تمامًا من المنزل، حتى مات مكتئبًا.



