روشتة غذائية لمرضى الكوليسترول فى عيد الأضحى

يرتبط عيد الأضحى بطبق الفتة كأهم الطقوس الغذائية فى مصر والعالم العربى، ولكن يجب أن يحذر بعض الفئات من الإفراط فى تناول لحوم الأضاحى كمرضى الكوليسترول الذى يعد واحد من أكثر الأمراض الشائعة لدى الجميع وخاصة كبار السن.

تقول الدكتورة مروة نوح أخصائى التغذية العلاجية والسمنة، يجب فى البداية أن نعلم أن هناك نوعين من الكوليسترول الضار والنافع، الأول يسمى «LDL» إذا ارتفعت نسبته تترسب على الشرايين ويؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، أما النافع «HDL» يسترد الدهون الزائدة فى الجسم ويعيدها إلى الكبد لاستبعادها عن طريق المادة الصفراء التى يفرزها الكبد، ويحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار للوقاية من خطورة أمراض القلب.

تقدم «نوح» لقراء «الشروق» روشتة تناول لحوم الأضاحى لمرضى الكوليسترول المرتفع لتجنب حدوث أضرار صحية..

يكثر الكوليسترول الضار فى اللحوم الحمراء خاصة الدهنيه كاللحم الضأن والكبدة والطحال، لذلك يجب الحد من تناول هذه اللحوم الدهنية وتناولها مشوية أو مسلوقة مع الاستغناء عن السمن والزبد.

ــ استخدام كميات مناسبة من زيت الزيتون مع الإكثار من تناول الخضروات والفواكه لأنها غنية بالألياف التى تقلل من امتصاص الدهون.

ــ استخدام الشوربة بعد إزالة الدهون منها واستبدال الأرز الأبيض بالأرز البنى لأنه غنى بالألياف.

ــ تحميص الخبز الأسمر فى طبق الفتة لأنه غنى بالألياف بدلا من تحميره والاستغناء عن الخبز الأبيض.

ــ ممارسة رياضة المشى قدر الإمكان لخفض مستوى الكوليسترول فى الدم فـ 30 % من أسباب ارتفاع الكوليسترول فى الدم ترجع لنمط الحياة غير الصحى.

ــ يمكن زيادة نسبة الكوليسترول النافع HDL باستخدام الزيوت الغنية بالأوميجا ٣ كزيت السمك وزيت الزيتون وزيت الكتان.