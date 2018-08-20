كشف المهندس سامي عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن استعدادات الهيئة لاستقبال عيد الأضحى، قائلًا إن الهيئة تسعى دائمًا للدفع بالمزيد من القطارات والعربات الإضافية في أيام الأعياد، لتوفير المزيد من المقاعد للركاب.



وأضاف «عبد العزيز»، خلال تصريحاته لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الأحد، أنه تم الدفع بـ148 قطارًا إضافيًا خلال أيام العيد، بما يوفر حوالي 180 ألف مقعد، مشيرًا إلى وجود متابعة يومية على مدار 24 ساعة لرصد ازدحام الركاب على الأرصفة، أو وجود إقبال على التذاكر.



وذكر أن الهيئة تعمل على الحد من بيع تذاكر القطارات في الأسواق السوداء، موضحًا أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها الحجز عن طريق بطاقة الرقم القومي، بحد أقصى 4 تذاكر للرحلة الواحدة.



في الإطار ذاته أوضح أنه تتم إتاحة عدد من المقاعد عبر الإنترنت، بنسبة 10% من إجمالي المقاعد، بالإضافة إلى حجز 70% من إجمالي عدد التذاكر في محطة القاهرة، كحجز مركزي لإحكام الرقابة على التذاكر.



وأشار إلى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للحد من الأسواق السوداء، وضبط المخالفين، لافتًا إلى إتاحة 33 مكتبًا لحجز تذاكر القطارات في مختلف محافظات الجمهورية.



