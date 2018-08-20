إصابة 7 أشخاص في حريق بمبنى سكني بالعاصمة الفرنسية

نشب أمس الأحد حريق في مبنى سكني بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس فتسبب في حدوث إصابات خطيرة لسبعة أشخاص.



جاء ذلك وفقا لما ذكرته قوات الإطفاء الفرنسية على تويتر مساء الأحد.



وحسب تقرير لشبكة «فرانس بلو» الإذاعية، فإن الأشخاص الذين وقعت لهم إصابات خطيرة بينهم خمسة أطفال بالإضافة إلى بالغين اثنين، وأفادت الشبكة بوقوع إصابات طفيفة لـ15 شخصا آخرين.



واندلع الحريق مساء أمس في أحد المباني بضاحية أوبرفيلييه التابعة لباريس.



وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) أن سبب الحريق لا يزال غير معلوم.



كان حريق وقع في مبنى شاهق في أوبرفيلييه في نهاية يوليو الماضي، أسفر عن مقتل امرأة وأطفالها الثلاثة.