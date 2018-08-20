تركيا ترفع حظر السفر المفروض على صحفية ألمانية متهمة بالإرهاب

رفعت محكمة تركية حظر السفر المفروض على الصحفية الألمانية ميسالي تولو، التي اعتقلت العام الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب، وفقا لما ذكرته جماعة متضامنة مع الصحفية اليوم الاثنين.



وقالت جماعة «الحرية لميسالي تولو»، في بيان، إن المحاكمة ضد الصحفية والمترجمة البالغ من العمر 33 عاما والتي تعمل لصالح وكالة أنباء (ايتا) اليسارية ستستمر رغم ذلك.



وأوضحت الجماعة إن زوجها سوات كورلون، الذي يواجه اتهامات مماثلة، يجب أن يبقى في تركيا.



وجاء قرار الاثنين بمثابة المفاجأة. ففي إبريل الماضي، قضت محكمة في إسطنبول بالإبقاء على حظر سفرها. ومن المقرر أن تستأنف محاكمتها في 16 أكتوبر.



وعلاوة على17 متهمًا تركيًا، تواجه تولو تهمًا بالدعاية الإرهابية والانتماء للحزب الشيوعي التركي المتطرف والذي تصنفه تركيا بأنه منظمة إرهابية.



يذكر أنه تم الإفراج عن تولو قيد المحاكمة في 18 ديسمبر الماضي، لكن تم منعها من مغادرة البلاد.



في ذلك الوقت، رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالإفراج عنها، لكنها قالت: "إنها ليست أخبارًا جيدة تمامًا لأنها غير مسموح لها بمغادرة البلاد ولأن محاكمتها لا تزال مستمرة".



ويأتي قرار اليوم الاثنين في الوقت الذي تقوم فيه تركيا بمقايضات عدة نحو أوروبا خاصة ألمانيا، في مواجهة الخلاف الدبلوماسي والتجاري المتصاعد مع واشنطن بشأن احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون.



وتسببت قضية تولو، بالإضافة إلى قضية دينيز يوجيل، مراسل صحيفة "دي فيلت"، والناشط الحقوقي بيتر شتويتنر، إلى توتر شديد في علاقات أنقرة مع برلين.