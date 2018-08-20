وحدة شرطة عسكرية روسية تعود من سوريا بعد قيامها بـ«مهمة خاصة»

عادت وحدة تضم 200 عنصر من الشرطة العسكرية من المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية إلى القاعدة في الشيشان بعد أن قامت بنجاح بمهام خاصة في سوريا، بحسب المتحدث باسم المنطقة العسكرية فاديم أستافاييف، اليوم الاثنين.

وقال استافييف إن "طائرات اليوشن ايل -76 العسكرية نقلت 200 من رجال الشرطة العسكرية إلى مطار موزدوك في اوسيتيا الشمالية من مطار حميميم في سوريا"، بحسب وكالة تاس الروسية.

وقال نائب رئيس إدارة الشرطة الرئيسية في وزارة الدفاع، الكولونيل فلاديمير كوفاليوف، إن مهمات الوحدة كانت تُنفذ في كثير من الأحيان مع خطر على الحياة.

يشار إلى أن عناصر الشرطة العسكرية الروسية المرابطة في قاعدة حميميم التي تنتشر فيها قوات روسية منذ سبتمبر عام 2015، وتقوم بمهام دوريات في المناطق التي تحررها القوات السورية من التنظيمات الإرهابية.