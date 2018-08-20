ضبط طالبين نشرا إجابات امتحانات الدور الثاني للثانوية على «واتس آب»

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج القبض على طالبين قاما بإنشاء عدة «جروبات» على تطبيق «واتس آب» لنشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني).



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد وردت إليه معلومات من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي) فرع جنوب الصعيد، مفادها قيام مستخدمي الخطوط التليفونية أرقام 01128484989 و01100505458 بإنشاء عدة «جروبات» على تطبيق «واتس آب» لنشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني).



أحال مدير الأمن المعلومات إلى مدير المباحث الجنائية العميد عبد الحميد أبو موسى، وبتقنين الإجراءات تم ضبط كلا من «ف. ع. ف»، 18 عاما، طالب (مستخدم الخط التليفوني الأول)، و«إ. ن. ا»، 18 عاما، طالب (مستخدم الخط التليفوني الثاني) ويقيمان بناحية دائرة مركز البلينا، وبحوزتهما الهواتف المحمولة المستخدمة.



وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود العديد من الجروبات على تطبيق «واتس آب» ونشر صور لامتحانات الثانوية العامة وأجوبتها (الدور الثاني).



وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد مساعدة أصدقائهما، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.