حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين بينما قفز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أربعة مراكز ليحتل المركز السادس ، وذلك إثر تتويجه بلقب بطولة سينسيناتي المفتوحة مساء أمس الأحد.

ورفع ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا رصيده إلى 4445 نقطة ، إثر تغلبه على النجم السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني على العالم ، مساء الأحد في نهائي سينسيناتي ، وذلك في آخر مرحلة استعدادية مهمة قبل انطلاق منافسات أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) الأسبوع المقبل.

ويحتل نادال المركز لأول برصيد 10040 نقطة ويليه فيدرر برصيد 7080 نقطة والأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو برصيد 5500 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق 20 آب/أغسطس 2018 كما يلي :

الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 10040 نقطة

السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني برصيد 7080 نقطة

الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المركز الثالث برصيد 5500 نقطة

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الرابع برصيد 4845 نقطة

الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز الخامس برصيد 4615 نقطة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز السادس برصيد 4445 نقطة

الكرواتي مارين سيليتش في المركز السابع برصيد 4445 نقطة

البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الثامن برصيد 3790 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم في المركز التاسع برصيد 3485 نقطة

البلجيكي ديفيد جوفين في المركز العاشر برصيد 3435 نقطة.